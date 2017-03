Šotlased arutavad uut iseseisvusreferendumit

Šoti parlament kiidab homme peetaval hääletusel Sturgeoni ettepaneku tõenäoliselt heaks.

Sturgeon ütles laupäeval oma Šoti Rahvuspartei (SNP) kongressil, et poolautonoomse Šoti parlamendi tahe peab võitma. SNP liider püüab uut referendumit läbi suruda enne, kui Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust.

«Pärast seda, kui Brexiti tingimused on selged – ent veel siis, kui on võimalus muuta kurss – on šoti rahval valik,» ütles Sturgeon Kirde-Šotimaal asuvas naftalinnas Aberdeenis peetud kongressil.

SNP on Edinburghis 129-kohalises Šoti parlamendis oma 63 mandaadiga napis vähemuses, ent vasakpoolsed rohelised on lubanud oma kuue kohaga Sturgeonit toetada, mis tähendab piisavat häälteenamust heakskiidu saamiseks.

Šotimaal 2014. aasta septembris läbi viidud iseseisvusreferendumil toetas 55 protsenti hääletanuist Suurbritannia koosseisu jäämist. Ent SNP sõnul on poliitiline maastik sestsaadik kardinaalselt muutunud, mis ühtlasi nõuab uue rahvahääletuse korraldamist järgmise kahe aasta jooksul.

Mullusel Brexiti-hääletusel toetas Šotimaal 62 protsenti hääletanuist Suurbritannia jäämist Euroopa Liidu koosseisu, samas üle kogu riigi oli Brexiti ehk lahkulöömise poolt 52 protsenti rahvast.