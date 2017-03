Video: USA satanistid otsivad kodututes liitlast, käivitades kampaania Sokid saatanale

Organisatsiooni Saatana tempel (The Satanic Temple) eesmärgiks on takistada erinevate religoonide ja kirikute sekkumist inimeste igapäevaellu ning nende mõjutamist, edastab The Independent.

Satanistid teavitasid Facebookis, et võtavad kodanikelt vastu uute, veel avamata pakkides olevate sokkide annetusi, et neid jagada Pensacola tänavatel elavatele kodututele.

«Meie niiskes ja võrdlemisi vihmases kliimas aitavad kuivad sokid ellu jääda ja tervist kaitsta,» kirjutasid satanistid sotsiaalmeedias.

Sokikogumiskampaania kestab kuni 30. aprillini ning Pensacola mitmesse paika on panud Saatana sokid kirjaga kastid, kuhu sokke saab jätta.

The Satanic Temple on USAs üks suuremaid saatanlikke organisatsioone, olles ateistlik grupeering, mis kasutab juudikristlikku saatanakuju, et selle abil pilada religiooni põhivoolusid ja religiooni mõju avalikule elule.

Samas ei suhtuta sellesse grupeeringusse just heatahtlikult, vaid neid peetakse ohtlikeks äärmuslasteks, kes võivad kohalikele võimudele tüli tekitada.

Kitsepeaga Saatan / The Satanic Temple/AP/Scanpix

«Saatana templi eesmärgiks on ärgitada inimestevahelist heatahtlikkust ja empaatiat, mitte usaldada riigivõimu juures olevaid türanne, edendada tervet mõistust ja õiglust ning suunata inimesed õigele teele ja õigete eesmärkide suunas.

Lisaks ühiskonnas kõrvaletõugatute, nagu kodutud, aitamisele, võitleb see organisatsioon ka koolides kehalise karistamise keelamise eest.

Satanistid / David Tesinsky/SIPA/David Tesinsky/SIPA/scanpix

Satanistid käivitasid Texases hiljuti kampaania, milles nõuavad õpilaste kehalise karistamise keelamist. Selline suur reklaamplakat on Worth Forti kiirtee 99 ääres ja sellel kutsutakse õpilasi koolidele teatama, et kehaline karistamine rikub nende kodaniku- ja inimõigusi.