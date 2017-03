Video: kunstnik keeldus natsi-Trumpi plakatit eemaldamast

Kunstnik Karen Fiorito sõnul ei ole ta nõus seda plakatit eemaldama isegi siis, kui ta elu kallale kiputakse, edastab The Independent.

Lisaks Trumpile ja svastikatele on näha ka tuumapommide plahvatust.

Donald Trumpi natsina kujutav plakat / Kuvatõmmis/Youtube

Selle plakati tellis Phoenixis asuv kunstigalerii La Melgrosa, et protestida Trumpi plaani vastu rajada USA-Mehhiko piirile sadu tuhandeid dollareid maksev turvatara, takistamas mehhiklastest illegaalidel USAsse pääsemist. Lisaks keelas Trump veel kuue moslemienamusega riigi kodanike sissesõidu USAsse.

Kunstnik Fiorito sõnul üritas ta oma plakatiga luua natuke mustahuumorit kõledas ja pimedas poliitikamaailmas

«Arvan, et suur osa ameeriklasi tunneb nii nagu mina ja minu eesmärgiks oli anda edasi nii enda kui nende inimeste tundeid ja mõtteid, sest USA on liikumas diktatuuri suunas,» lausus Fiorito.

Beatrice Moore, kelle firmale kuuluvad Phoenixi suurte reklaamide paigad, teatas et see plakat jääb sinna seni, kuni Donald Trump on USA president.

Ta selgitas, et Trumpiga seonduva puhul räägib pilt vahel rohkem kui sõnad.

Moore ja Fiorito on ka varem koos poliitilist sõnumit edastanud.

2004. aastal valmis Fioritol plakat, millel on kujutatud president George Bushi ja valitsusliikmeid koos tekstiga: «Kallid ameeriklased, me valetasime teie endi hüvanguks. Te saate meid usaldada».

USAs on veel mitmeid kunstnikke ja kunstigrupeeringuid, kes protestivad Donald Trumpi vastu.

Möödunud aasta oktoobris lasi grupeering The Nuisance Commitee Michiganis Dearbornis üles panna plakati tekstiga: «Donald Trump, ta ei oska seda lugeda, kuid ta ikkagi kardab seda,» oli araabia keeles.

Plakat pandi linna, kus USAs elab enim Lähis-Ida juurtega inimesi.