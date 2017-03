Euroliit: Türgi seab oma liitumisvõimaluse ohtu

Türgi alustas liitumiskõnelusi euroliiduga 2005. aastal, kuid bloki riigid tunnevad üha suuremat muret president Recep Tayyip Erdoğani autoritaarsusse kaldumise pärast. Viimastel nädalatel on diplomaatilised pinged järsult kasvanud tüli tõttu Hollandi ja Saksamaa piirangute pärast Türgi ametiisikutele korraldada neis riikides põhiseadusreferendumi kampaaniaüritusi.

Hahn ütles täna Saksa päevalehele Bild, et rangeid liitumiskriteeriume arvestades on Türgi juba mõnda aega ühendusest üha enam eemaldunud. Volinik lisas, et kui Ankara kiiresti kurssi ei muuda, muutub võimalus liitumiseks üha ahtamaks.