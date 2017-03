USA keelas Lähis-Ida lendudel süle- ja tahvelarvutid

Kõrgete ametiisikute teatel on kaheksa riigi üheksale lennufirmale antud alates täna hommikust 96 tundi aega, et keelata mobiiltelefonist suuremate seadmete pardalevõtmine.

Keeld kehtib otselendudel Ühendriikidesse ning laieneb ka mängukonsoolidele. Kõik seadmed on võimalik ära anda pagasisse.

Määrus puudutab kokku üheksat lennufirmat: Royal Jordanian, Egypt Air, Turkish Airlines, Saudi Arabian Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates ja Etihad Airways.

Keeld võib puudutada ka eestlasi – juhul kui nad lendavad läbi mõne lennujaama, kust väljuvatele lendudele see kehtib. Eestlaste puhul tähendaks see kõige tõenäolisemalt Istanbuli Atatürki lennujaama, kuid mõjutatud on näiteks ka Kairo lennujaam ja Abu Dhabi rahvusvaheline lennujaam.