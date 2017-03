Demokraatide senaator: Trump peab varsti ametist lahkuma

Feinstein sõnas, et Donald Trump loobub ametist enne, kui tema vastu suunatud uurimused ta lahkuma sunnivad.

«Me teame, et ta rikub igapäevaselt seadust. Tal on ilmselgeid sidemeid Venemaaga. Nii paljud asjad, mida ta teeb, on põhiseadusega vastuolus. Kuidas me ta ametist tagandatud saame?» küsis üks Los Angelese meeleavaldaja 83-aastase veteranpoliitiku käest.

Feinstein vihjas, et teab rohkem, kui hetkel öelda võib, ja vastas: «Meil tegelevad sellega paljud inimesed. Ma arvan, et ta lahkub ise.»

Senaator tõi esile mitmeid Trumpi äriimpeeriumit puudutavaid huvide konflikte, kuid keeldus ütlemast, kas president on teinud midagi, mille alusel on võimalik teda ametist tagandada.

Feinstein kommenteeris ka Trumpi poegade hiljutist ärireisi Dubaisse, mida rahastati valitsuse eelarvest: «Ma arvan, et poegade saatmine valitsuse rahadega välisriiki majanduslikke tehinguid sooritama ei tohiks olla lubatud,» sõnas Feinstein. «Me töötame hetkel eelnõu kallal, mis selle keelaks.»

Demokraat ei ole aga esimene, kes on vihjanud, et Trump võib ise ametist loobuda. Vasakpoolne filmitegija Michael Moore, kes Trumpi valimisvõitu ennustas, arvas, et Trump võib loobuda enne ametisse vannutamist. Ta eksis.

Mitmed kommentaatorid on arvanud, et Trump kõrvaldatakse mingil hetkel ametist.