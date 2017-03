Trump on tulnud välja uue vandenõuteooriaga

Pärast seda, kui FBI direktor James Comey eile Esindajatekojas kinnitas, et neil ei ole mingeid andmeid sellest, et Barack Obama tellis Trump Toweri pealtkuulamise, vihjas Trump Twitteris, et Obama oli teinud FBI-ga koostööd endist julgeolekunõunikku Mike Flynni kompromiteeriva materjali avaldamisel.

Eile ilmus presidendi ametlikult Twitteri kontol postitus, milles seisis, et Comey oli keeldunud kommenteerimast seda, kas FBI teavitas Barack Obamat Mike Flynni sidemetest Vene suursaadikuga.

Postitus viitab sellele, et Obama, ja mingil määral ka Comey, olid Flynni ja Vene suursaadiku Sergei Kisljaki kohtumisi paljastanud informatsiooni lekitamise taga. Ka selle väite kinnitamiseks ei ole mingeid tõendeid.

Eile Esindajatekoja eest tunnistusi andes hoiatas Comey meelevaldsete seoste loomiste eest: «Ma tean, et spekuleerimine on osa inimloomusest, kuid ei ole õiglane teha järeldusi sellest, et ma ei saa mõnda teemat kommenteerida.»

Lisaks sellele säutsus Trump vääralt, et julgeolekujuhtide tunnistustest ilmnes, et Venemaa ei sekkunud Ühendriikide presidendivalimistesse. Tegelikult teatasid Rahvusliku Julgeolekuagentuuri ja Föderaalse Juurdlusbüroo juhid, et neil pole tõendeid, et Venemaa oleks otseselt hääletustulemusi muutnud.