USA kaalub Põhja-Korea suhtes karme sanktsioone

Sanktsioonid oleksid osa mitmekülgset majanduslikku- ja diplomaatilist survet avaldavast poliitikast, mis hõlmaks nii Põhja-Korea peamise majandusliku liitlase Hiina pankade koostöö tõkestamist Pyongyangiga, kui Ühendriikide, Lõuna-Korea ja Jaapani kaitsekulutuste tõstmist.

Kuigi USA välisministri Rex Tillersoni eelmise nädala sõnavõtu kohaselt ei ole laualt maas ka võimalus, et rakendatakse ennetavaid sõjalisi lööke, otsustab uus administratsioon esialgu vähem riskantsete võimaluste kasuks.

Trumpi riikliku julgeolekunõuniku H.R. McMasteri ettepanekud jõuavad ilmselt presidendi lauale tulevate nädalate jooksul, tõenäoliselt enne kohtumist Hiina president Xi Jinpingiga aprilli alguses. Põhja-Korea arvatakse olevat kohtumise üks põhiteemasid.

Pole selge, kui kiiresti president Trump edasiste käikude üle otsusele jõuab, sest protsessi võib segada valitsuse julgeolekukohtade pikaldane täitmine.

Valitsusallikas sõnas, et Ühendriikide ametnikud, muuseas ka Tillerson, on hoiatanud Hiinat nn sekundaarsete sanktsioonide kehtestamise eest. See puudutab neid firmasid ja pankasid, mis on seotud Pyongyangi suunalise äritegevusega. Enamus neist firmadest on Hiina ettevõtted.

Selline asjade käik ei puudutaks mitte ainult Põhja-Koread, vaid mõjutaks üsna tugevalt ka Hiinat. Pole veel selge, kuidas Hiina ametnikud neile hoiatustele reageerivad.

Tegemist on sarnase poliitikaga, millega USA üritas Iraani tuumalepet täitma sundida.

Täiendavate sanktsioonide jõustamisel juba niigi raskete sanktsioonide all olevale Põhja-Koreale on tarvis tagada rahvusvahelise üldsuse täielik koostöö.