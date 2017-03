Türgi taotleb USA sülearvutikeelu tühistamist

«Rõhutame eriti, kuidas see tuleb kahjuks reisijatele ning taotleme keelu tühistamist või leevendamist,» ütles transpordiminister Ahmet Arslan.

USA kõrgete ametnike teatel on kaheksa riigi üheksale lennufirmale antud alates täna hommikust 96 tundi aega, et keelata mobiiltelefonist suuremate seadmete pardalevõtmine. Keeld kehtib otselendudel Ühendriikidesse ning laieneb ka mängukonsoolidele. Kõik seadmed on võimalik ära anda pagasisse.

USA meediakanal CNN tsiteeris USA ametnikke, kelle sõnul usutakse, et keeld on seotud terrorivõrgustiku Al-Qaeda haruga, mis tegutseb Araabia poolsaarel.