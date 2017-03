Põhja-Korea parlament koguneb aprillis istungjärgule

Istungjärk leiab aset 11. aprillil Pyongyangis.

Põhja-Korea parlament koguneb tavaliselt vaid paar korda aastas ja tegu on ühepäevaste istungitega, et kinnitada eelarveid või otsuseid, mida riigi juhtkond vajalikuks peab. Kuuesaja kaheksakümne seitsme kohaline Põhja-Korea parlament on sisulise võimuta kogu.

Vaatlejad jälgivad istungeid hoolikalt, et lugeda neist välja võimalikke muutusi majanduspoliitikas või märke kõrgete ametiisikute väljavahetamisest.

Eelmine istung leidis aset 2016. aasta juunis.

Põhja-Korea katsetas hiljuti uut raketimootorit, mida riigi liider Kim Jong-un nimetas "revolutsiooniliseks läbimurdeks" riigi kosmoseprogrammis.

Möödunud nädalal Pekingisse visiidile saabunud USA välisminister Rex Tillerson hoiatas, et pinged Korea poolsaarel on kerkinud "üsna ohtlikule tasemele". Tillerson lubas ühtlasi, et USA teeb Põhja-Korea probleemi lahendamiseks Hiinaga koostööd.

"Usun, et me jagame seisukohta, et pinged poolsaarel on kerkinud üsna kõrgele ja olukord on eskaleerunud ohtlikule tasemele. Teeme koostööd, et üritada veenda Pyongyangi valitsust valima teist kurssi ja eemalduma tuumarelva väljatöötamisest," ütles Tillerson pärast kohtumist Hiina välisministri Wang Yiga.