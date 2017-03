VIDEO: Brüssel mälestab terrorirünnakus hukkunuid

Belgia kuninga Philippe'i juhtimisel peeti täna hommikul riigis leinaminut, millega mälestati täpselt aasta eest Brüsseli lennujaamas ja metroos toimunud terrorirünnaku ohvreid.

Vaikuseminut algas kell 7.58 (Eesti aeg kell 8.58) ehk hetkel, mil enesetaputerroristid Ibrahim El Bakraoui ja Najim Laachraoui õhkisid end Zavantemi lennujaama ootesaalis.

Vaikuseminutit juhtisid lennujaamas kuningas Philippe, kuninganna Mathilde ja peaminister Charles Michel.

Mälestusteenistus toimub ka Maelbeeki metroojaamas ning peatselt avatakse ka Brüsseli Euroopa kvartalis memoriaal.

Belgia skulptor Jean-Henri Compere on püstitanud Euroopa kvartalisse rünnakuohvrite mälestuseks 20 meetrit pika taiese, mis meenutab laineid, kuid sümboliseerib ka kaht lennukitiiba või metroorongi.

«See tähendab, et me lamasime haavatuna maas, kuid me peame tõusma üles ja ütlema «ei» rünnakutele, mis tunduvad uskumatud, mis ei ole talutavad,» sõnas Compere mälestuspaigas.

«See on taies, mis peaks linnaga jääma. Ma tahan, et see skulptuur elaks koos linnaga, et see võtaks endasse selle rütmi, kestaks läbi aastate, sest aeg aitab meil end uuesti üles ehitada,» lisas kunstnik.

Mälestusmärk avatakse täna, aasta pärast rünnakute toimumist.

Rünnakutes sai füüsiliselt viga üle 300 inimese. Koos psühholoogilise trauma saanud inimestega on ohvrite arv umbes 900 inimest.