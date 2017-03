Video: Saddam Hussaini nime kandev India insener ei leia tööd

Kuigi indialase nimi on Hussain, mitte Hussein, on 40 firmat keeldunud teda ainuüksi nime tõttu tööle võtmast, edastab The Independent.

Indialasest Saddam Hussain pöördus nüüd oma nime muutmiseks kohtu poole, samas rõhutades, et selle nime andis talle 25 aastat tagasi ta vanaisa ja ta ei süüdista oma pereliikmeid milleski.

Insener lõpetas India maineka Tamil Nadu Norruli islamiülikooli, saades laevandusinseneriks, kuid merendusfirmad keelduvad teda tööle võtmast, kuna ta kannab kunagise Iraagi diktaatoriga sarnast nime.

«Firmad kardavad mind palgata, kuna meenutan oma nimega minevikku ja Iraagis toimunut. On ka neid firmasid, kes ütlesid otse, et nad ei taha Saddam Hussaini nime kandvat töötajat, kuna see võib halba õnne tuua,» teatas indialane.

Mehe teatel lõpetas ta ülikooli juba 2014. aastal ning kõik ta endised kursusekaaslased on töö leidnud, kuid temal ei ole see mitu aastat õnnestunud.

Inseneri arvates on meremehed ebausklikud ja talle öeldi, et kui Saddam Hussaini nime kandev isik oleks meeskonnas ja laeva pardal, siis võib nii mõndagi juhtuda, samuti võib mõne välisriigi migratsiooniametnikele see nimi kahtlane tunduda.

Mees sai kohtu kaudu nüüd uue nime, uue passi, ID-kaardi ja juhiloa, kuid ta tulevased tööandjad tahavad ka näha haridustunnistusi, millel on ta vana nimi ja see tekitab probleeme.

Mees pöördus veelkord kohtu poole, et ta saaks uue nimega ka keskkooli ja ülikooli tunnistused.

«Olen kellegi teise kuriteo süütu ohver,» lausus indialane viitega Iraagi diktaatorile.

Indias on üsna palju neid, kelle nimi on Saddam Hussain või Saddam Hussein. Vanemad andsid need nimed oma lastele Iraagis pikka aega võimul olnud presidendi Saddam Husseini järgi.

Hussein valitses Iraagis 1979 kuni 2003, mil USA koos liitlastega ta Iraagi sõja ajal võimult kukutas. Iraagi juht anti sõjakohtu alla ja mõisteti inimsusvastastes kuritegudes süüdi. Ta sai surmanuhtluse ning poodi 30.detsembril 2006 üles.