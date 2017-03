Tillerson: ma ei tahtnud seda tööd, naine ütles, et peaksin seda tegema

Endine ExxonMobili juht paljastas oma algse vastuseisu välisministriks hakkamisel.

«Ma ei tahtnud seda tööd, ma ei otsinud seda,» sõnas Tillerson Aasia reisil antud intervjuus väljaandele Independent Journal Review. «Mu naine ütles, et ma peaksin seda tegema.»

Tillerson lisas, et ei olnud enne Trump Towerisse vestlusele minemist Donald Trumpiga kohtunud. Väidetavalt soovis äsjavalitud president rääkida temaga kogemusest naftafirma tegevdirektorina.

«Ma olin jahmunud, kui ta küsis mult vestluse lõpus, kas ma tahaksin hakata välisministriks,» lisas 65-aastane edukas ärimees, kes plaanis nelja aastakümne pikkuse karjääri lõpus pensionile minna. «Ma kavatsesin minna rantšosse elama, et oma lastelastega aega veeta.»

Pärast New Yorkist naasmist noomis naine teda ja sõnas: «Ma ütlesin sulle, et Jumalal on sinuga veel plaane.»

Tillerson tunnistas, et tunneb nüüd ka ise, et ametikoha vastuvõtmine oli õige tegu.