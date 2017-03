Põhja-Korea: me ei karda USA sanktsioone

Relvastuse programmi hulka kuulub ka ennetava rünnaku võimekuse ja interkontinentaalsete rakettide arendamine, sõnas Põhja-Korea asesaadik Genfis Choe Myong Nam.

Eile teatas anonüümseks jäänud USA valitsusallikas, et Valge Maja kaalub Põhja-Korea vastu veelgi karmimate sanktsioonide kehtestamist. Sanktsioonid oleksid osa mitmekülgset majanduslikku- ja diplomaatilist survet avaldavast poliitikast, mis hõlmaks nii Põhja-Korea peamise majandusliku liitlase Hiina pankade koostöö tõkestamist Pyongyangiga, kui Ühendriikide, Lõuna-Korea ja Jaapani kaitsekulutuste tõstmist.

«Ma arvan, et see on välisminister Rex Tillersoni Jaapani, Lõuna-Korea ja Hiina visiidi tulem. Me muidugi ei karda sellist sammu,» sõnas Choe. «Isegi rahvusvahelisi tehinguid, globaalset finantssüsteemi, puudutavad keelud ei hirmuta meid ega muuda mitte midagi.»

Saadiku sõnul on Põhja-Korea olnud sanktsioonide all juba pool sajandit, kuid riik jääb ellu isemajandavat poliitikat viljeledes.