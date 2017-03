Hollandi minister Lõuna-Euroopale: ärge kulutage kogu raha naiste ja napsi peale

«Sotsiaaldemokraadina panen ma erilist rõhku solidaarsusele. Kuid riikidel on ka kohustused. Ei saa kulutada kogu raha alkoholile ja naistele ja siis tulla abi paluma,» sõnas Dijsselbloem intervjuus Frankfurter Allgemeine Zeitungile.

Eilsel Euroopa Parlamendi kuulamisel küsiti Dijsselbloemilt, kas ta on oma kommentaaride eest vabandanud. «Ei, kindlasti mitte. See pole, mida ma ütlesin,» sõnas minister.

Kui katalaanide vasakpoolne parlamendiliige Ernest Urtasun Dijsselbloemi kommentaari ette luges, väitis viimane, et ei ole midagi sellist öelnud: «Ma tean enda hinnangut, see tuli minu suust.»

«Mida ma väga rõhutatult selgeks tegin, on see, et solidaarsusega kaasnevad kohustused ja vastutus, teisiti solidaarsus lihtsalt ei tööta,» väitis ta.

Dijsselbloem on Hollandi rahandusminister ja aastast 2013 ka Eurogrupi president.

Eile avaldatud teates sõnas Portugali valitsus, et Hollandi ministri kommentaarid olid täiesti vastuvõetamatud ja palusid tal tagasi astuda.