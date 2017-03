Endine Ungari luuretöötaja: Vene oht on uskumatult suur

Aastatel 2000-2013 Ungari Julgeolekubüroos (NBH) ja Konstitutsiooni Kaitsebüroos (AH) töötanud Ferenc Katrein jõudis ametiredelil kuni operatsioonide ülema kohani välja, kuid pani 2013. aastal ameti maha, kuna ei olnud rahul muudatustega agentuuri juhtkonnas. Katrein sõnab, et tegu ei ole siiski Vene-mõju tulemusega.

Küll aga on Venemaa kätt tunda praktiliselt igal pool mujal.

«Venemaa peab luureteenistustega Euroopa Liidu vastu rünnakut ning mõjutegevus, milles venelastel on suur ekspertiis, on selle osaks. Venemaal on osa migratsioonikriisi raskendamisel ja selle propagandistlikul eesmärgil kasutamisel,» sõnas Katrein, tuues näiteks Kölni seksuaalrünnakutele järgnenud propagandalaine.

Endine luuretöötaja hindab endise peaministri Ferenc Gyurcsány avaldust, et Ungaris võib olla umbes 600-800 Vene spiooni, ebatõenäoliseks, aga kui lugeda sinna hulka ka inimesed, kes on teenivad Vene huve ja levitavad informatsiooni, siis on see arv täiesti realistlik.

Kümnepalliskaalal hindab ta Venemaa ohtu Euroopale üheksa või kümne vääriliseks. Katrein arvab, et näiteks Budapesti Vene saatkonna diplomaatidest kuni 40 protsenti võivad olla Vene luureagendid.

Kommenteerides Vene luureteenistuste tegevust Ungaris, sõnab Katrein, et SVR tegeleb kõige traditsioonilisema luuretegevusega, mis puudutab eelkõige teaduse, tehnoloogia, meedia ja Euroopa Liidu asjade järgi luuramist.

FSB on tema sõnul ketikoer, mis on vastutav Vene välishuvide tehnilise ja operatiivse teostuse ning samuti ka monitooringu eest. GRU on aga spetsialiseerunud NATO ja sõjavägede kohta informatsiooni kogumisele.

«Kui me vaatame seda, mis juhtus hiljuti Montenegros, siis üritasid nad seal atentaati ja riigipööret, nad on vastutavad räpaste ülesannete eest,» sõnab Katrein.

GRU vastutusalasse kuulub ka Vene huvide kaitseks tegutsemine, mis võib tähendada kõike alates tänavarahutuste provotseerimisest ja avalike teenuste – meedia ja uudistekanalite – katkestusest kuni füüsilise piinamiseni.

Katreini sõnul on keeruline hinnata Vene luure otsest mõju Ungari poliitikas, kuna alati pole teada, mis siseringis toimub.

Küll aga on tema sõnul võimalik mõjutada poliitikuid nõunike ja ekspertide kaudu ja endine luuretöötaja paneb südamele, et selles valguses on eriti tarvilik hoida silma peal ka Donald Trumpi abide Vene-sidemete süüdistustel.