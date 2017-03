Norra andis viiele Türgi sõjaväelasele varjupaika

Nii sõdureid kui kaitseatašeed esindanud advokaadi Kjell M. Brygfjeldi sõnul otsustas Norra Immigratsiooniamet, et kõik viis väärivad varjupaika. Kõik viis eitasid igasugust seost riigipöördekatsega, et Türgi nad aga pärast juuli sündmusi ametist vabastas, pelgasid nad, et langevad kodumaale naastes repressioonide ohvriks.

Norra võimud tunnistasid türklaste hirmud põhjendatuks. Nüüd varjupaika saanuna on neil õigus nii elamis- kui tööloale riigis. Koos sõjaväelastega said varjupaika ka nende pered. Nende elukoht Norras on salastatud.

Türgi asepeaminister Numan Kurtulmuş aga väljendas pahameelt seoses sellega, et nende vallandatud ning nn FETÖs ehk Fetullah Güleni Terroristlikus Organisatsioonis, mida ükski teine NATO maa oma olemasoleva terroriorganisatsioonina ei tunnista, osalemises süüdistatud said liitlasriigis asüüli.

«See pole vastuvõetav. See on vale. See tähendab, et varjatakse ja kaitstakse jõuku, mis on tuntud kui FETÖ,» teatas Kurtulmuş uudisteagentuurile Anadolu. «Nende FETÖ bandiitide kohene väljaandmine, kes on palunud ja paluvad Euroopa riikides varjupaika, on vajalik Türgi ja nende riikide vahelisteks sõbralikeks suheteks.»

Jaanuaris teatas Kreeka, et ei saa Ankarale välja anda kaheksat pärast riigipöördekatset naaberriiki pagenud Türgi sõjaväelast. Kuigi nende meeste osalus riigipöördekatses oli ilmselge, jõudis Kreeka kohus järeldusele, et Türgis ei pruugi neid oodata aus kohtuprotsess, samuti võiksid ohtu sattuda nende elud.

Türgi sõjaväelased ja diplomaadid, valdavalt need, kes teenisid ja töötasid erinevates NATO allasutustes, on varjupaika palunud mitmetes liitlasriikides. Kõige rohkem on neid meedia andmeil Saksamaal, ka seal on asüülitaotlejate seas Türgi endine kaitseatašee.