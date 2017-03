Brasiilia parlamendis arutati lihaskandaali

Põllumajandusminister Blairo Maggi ütles senatile, et Brasiilia peab koondama kõik oma jõud, toibuma hoobist ja tõestama kõikjal maailmas ringi sõites, et tegemist oli vaid mõnede inimeste väärtegudega.

Hiina peatas esmaspäeval lihaimpordi seoses teadetega, et Brasiilia eksportöörid on müünud halvaksläinud tooteid.

Brasiilia pöördus kolmapäeval ühtlasi Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) riikide poole palvega, et need ei kehtestaks piiranguid riigi lihatööstusele.

Brasiilia võimud kardavad, et skandaal võib hävitada riigi maine liha ühe juhtiva eksportijana maailmas. Brasiiliast ostab liha umbes 150 riiki.

Politseiuurimise kohaselt on Brasiilias antud kümnetele tervishoiutöötajatele altkäemaksu, et müügile lastaks halvaksläinud liha. Viimastel andmetel üritati liha aegumist ka erinevaid aineid lisades varjata. Skandaal on vallandanud Brasiilia liha kvaliteedi pärast mure ja kahtlused nii kodu- ja ka välismaal.

Brasiilia valitsus kogunes pühapäeval erakorralisele istungile arutamaks lihaskandaali koos mitmete riikide suursaadikute ja riigi juhtivate lihatootjatega. President Temer rõhutas suursaadikutele, et kahtluse all on vaid 38 tervishoiuinspektorit, kui kokku on neid põllumajandusministeeriumis 11 000 ja lubas teha kõik selleks, et taastada Brasiilia usaldusväärsus lihatootjana. Temeri sõnul on Brasiilia toiduainetekontrolli tasemelt endiselt maailma esirinnas.