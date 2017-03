Londoni rünnakus said vigastada Prantsuse õpilased ja Lõuna-Korea turistid

Prantsuse peaminister Bernard Cazeneuve avaldas brittidele kaastunnet ja teatas, et rünnaku alla sattusid ka prantslased, kes said vigastada, edastab The Local.

Londoni rünnakus kannatada saanu / MATT DUNHAM/AP/Scanpix

Prantsuse välisministeeriumi pressiesindaja Romain Nadal sõnas, et rünnaku ajal olid Briti parlamendihoone lähedal Westministri sillal õpilased Bretagne’i Concarneau’ koolist ja kolm selle kooli õpilast said raskelt vigastada.

Raadiojaama France Bleu andmetel oli sillal üle kümne 14- 15-aastase õpilase, kellest kolm jäid rahva sekka sõitnud auto ette. Kokku oli Londonis 93 nimetatud kooli õpilast.

Väljaanne Le Telegramme kinnitas Prantsuse õpilaste sillal olemist, viidates juhtumi tunnistajaks olnud õpilastele.

Concarneu' võimude teatel on Londonis vigastada saanud õpilaste peresid nende haiglasse viimisest teavitatud, vanematele on antud haigla aadress, kus lapsed on ning nad transporditakse Londonisse laste juurde.

Prantsuse president François Hollande tegi pöördumise, milles rõhutas, et terrorism mõjutab kõiki ning prantslased mõistavad, milliseid kannatusi see brittidele tekitas.

Londoni politsei kriminalistid / Yui Mok/AP/Scanpix

Rahvusvahelise meedia ja Lõuna-Korea uudisteagentuuri Yonhap teatel said rünnakus vigastada ka viis Lõuna-Koreast pärit turisti, kellest ühe vigastused on rasked.

Turistid olid rünnaku ajal parlamendihoone lähedase Westminsteri sillal, kus ründaja, kes suure tõenäosusega oli Lähis-Ida päritolu, inimeste sekka sõitis.

Meedias ja sotsiaalmeedias ilmusid rünnakupaigast tehtud fotod, millel suure tõenäosusega on ründaja, kellel anti esmaabi, kuid ta vigastused olid rasked ja ta ei jäänud ellu.