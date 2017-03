Ameerikas vahistati kurikuulsa mafiooso pojapoeg

Prokurör Bridget Rohde ja Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) infol osales 23-aastane John Gotti muu hulgas Queensi linnajaos 2012. aasta aprillis aset leidnud pangaröövis.

Gotti ootas kaasosalisega panga ukse taga, kui nende kaaslane nõudis pangatellerilt raha – väites, et tal on kaasas pomm. Mehed said saagiks siiski vaid tühise summa.

Kaks päeva varem oli Gotti koos kaasosalistega süüdanud sõiduauto. Süütamise tellis Bonanno maffiaperekonda kuuluv Vincent Asaro, kes vihastas talle liikluses ette keeranud juhi peale.

Gottile esitati Brooklyni föderaalkohtus süüdistused varguses ja süütamises. Kohtunik andis käsu ta vahi alla jätta.

Veel kuus inimest vahistati sama operatsiooni käigus, mis oli suunatud organiseeritud kuritegevuse vastu.

Gotti noorem tunnistas end veebruaris kohtus süüdi uimastikuriteos. Prokuratuuri informatsiooni kohaselt ostsid politsei salaagendid noorukilt 11 korral rohkem kui 46 000 USA dollari väärtuses keelatud aineid.

New Yorgi legendaarne maffiapealik John Gotti hüüdnimega «Stiilne Don» maeti 2002. aasta juunis, matuserongkäiku kogunes jälgima arvukalt huvilisi. Ameerika julmima ja jõukaima maffiaperekonna juht Gotti suri 61-aastasena vähki vanglas, kus kandis eluaegset karistust mõrva eest.