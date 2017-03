Rootsi kooliõpetaja sattus natsiskandaali

Kävlinges töötav õpetaja osales üritusel, mille korraldas paremäärmuslik Põhjala Vastupanuliikumine ning kus arutati rühmitise manifesti. Rootsi politsei andmeil on tegemist riigi ühe kõige ohtlikuma parempoolse äärmusgrupeeringuga.

Pärast anonüümselt laekunud vihjet võttis riiklik koolide inspektsioon õpetaja tausta vaatluse alla. «Ma ei ole varem kohanud niivõrd tõsiseid süüdistusi ühegi õpetaja kohta. Algatasime koheselt uurimise,» lausus organisatsiooni esindaja Elizabeth Malmstedt.

Õpetaja ise kinnitas sotsiaalmeedia kaudu oma osalust paremäärmuslikes rühmitistes. «Veetsin tegelikult tõeliselt toreda õhtu,» lausus ta paremradikaalsel veebilehel avaldatud saates.

Ajakirjanduse palvele teemat kommeneerida vastas ta eitavalt. «Mul seisavad selja taga inimesed, kellega te ei taha teha mingit tegemist,» reageeris õpetaja päringutele.

Pedagoog jätkab esialgu oma tööd koolis. Direktor rääkis meediale, et advokaatide sõnul puudub tal õigus uurida oma alluvate poliitiliste veendumuste kohta. «Minu töö ülesandeks on kindlustada, et haridus põhineb demokraatlikelt väärtustel,» lausus koolijuht. «Hetkel pole tema õpetamises mitte midagi, mis annaks põhjust selles kahelda.»