OTSE: veebiülekanne Brüsseli foorumilt

Postimees vahendab foorumi ingliskeelset otseülekannet, eesti keeles vahendame räägitavat BLOGI vormis.

Miks on paljud kodanikud kahtlema hakanud oma seniste valitsuste ja valitsevate parteide usaldusväärsuses? Kas populistid suudavad täita oma lubadused? Mis mõju avaldab Brexit? Kas üleilmne kaubitsemine on viimase 60 aasta jooksul läinud liiga kaugele? Oleme me tunnistajaks lääne langusele? Mis mõju avaldavad infosõjad kaasaegsetele militaarstrateegiatele?

Need on vaid mõned paljudest küsimustest, mis on tõstatatud selle nädala neljapäevast laupäevani kestva Brüsseli foorumi programmis.

Tänavuse Brüsseli foorumi programm

NELJAPÄEV (23. märts)

16-16.15: avasõnad «Enesega rahul olemise lõpp, tegutsema hakkamise algus?», professor Walter Russell Mead, American Interesti toimetaja

16.15-16.30: tervitussõnad, Karen Donfried, GMFi president

16.30-17.45: esimene plenaararutelu: «Kuidas tulla toime (rahva) rahulolematusega kodus ja välismaal?»

James Brainard, Carmeli linnapea, USA Indiana osariik

Zsuzanna Szelenyi, Ungari parlamendisaadik

Guy Verhofstadt, Belgia eurosaadik

Jane Harman, Director, Wilsoni Keskuse direktor ja tegevjuht

vestlusringi juhib Nik Gowing, Briti teleajakirjanik

18.15-18.45 vestlusring Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansi ja BBC Euroopa toimetaja Katya Adleriga

18.45-19.45: «Brexit ja tema mõjud Euroopale»

Carl Bildt, Euroopa Välissuhete Nõukogu kaasjuht

Douglas Carswell, Ühendkuningriigi parlamendisaadik

vestlust juhib Ryan Heath, Politico ELi korrespondent

REEDE (24. märts)

Teine plenaararutelu: «Kas maailm tahab olla ühendatud?»

10.30-11.45: I osa, majandus

Iain Conn, Centrica tegevjuht

Marietje Schaake, europarlamendi liige

Michael Stumo, Coalition for a Prosperous America tegevjuht

vestlust juhib Max Hofmann, Deutsche Welle Euroopa korrespondent

11:45-12.15: II osa, ideed, identiteedid ja omavaheline seotus

Dex Torricke-Barton, German Marshall Fund of the United States, teadur

Ted Howard, Democracy Collaborative, president

Elizabeth Collett, Euroopa Rändepoliitika Instituudi direktor

vestlust juhib Jonathan Capehart, Washington Post

12.45-14: Kolmas plenaararutelu «Kaasav innovatsioon: kas digitaalmajandus saab kõigile kasu tuua?»

Caroline Atkinson, Google’i globaalse avaliku poliitika juht

Robert Atkinson, Infotehnoloogia ja Innovatsiooni Fond, president

Ambroise Fayolle, Euroopa Investeerimispank, asepresident

James Manyika, McKinsey Global Institute, direktor

15-15.30 vestlusring «President Trump: sisevaade»

Bryan Lanza, Mercury Public Affairs, tegevdirektor

Ian Lesser, German Marshall Fund of the United States, asepresident, Brüsseli haru tegevjuht

15.30-16.45 Neljas plenaararutelu «Töö tulevik»

Sissejuhatuse teeb Geraldine Gardner (GMF)

Frank Friedman, Deloitte, maailma tegevjuht

Kersti Kaljulaid, Eesti president

Brenda Lawrence, USA Esindajatekoja liige

Wilfried Porth, Daimleri juhatuse liige

vestlust juhib MSNBC uudisteankur Richard Lui

17.15-18.15 Vestlusring «Ameerika jõu tulevik»

John McCain, USA senati liige

Didier Reynders, Belgia välisminister ja asepeaminister

vestlust juhib The Atlanticu toimetaja Steve Clemons

18.45-20 Viies plenaarartuelu «Must meri ja selle ümbrus: strateegiad problemaatilise ääremaa jaoks»

Sissejuhatuse teeb GMFi Bukaresti haru juht Alina Inayeh

Jeff Fortenberry, USA Esindajatekoja liige

Dev Sanyal, Regions, BP alternatiivenergia valdkonna tegevjuht ja tegevasepresident

vestlust juhib Berlin Policy Journali peatoimetaja Sylke Tempel

LAUPÄEV (25. märts)