Colombiat ärritab Venezuela sõdurite viibimine nende territooriumil

Vaid poole aasta eest asusid riigid taasavama oma piiri vahepealse, enam kui aasta kestnud julgeolekualase tüli järel.

Colombia president Juan Manuel Santos ütles, et oli rääkinud vahejuhtumist Venezuela kolleegi Nicolas Maduroga. Santos väljendas Madurole pahameelt, et Venezuela sõdurid olid jäänud alates teisipäevast laagrisse Colombia piirialal Arauca regioonis.

Veidi aja pärast olid Venezuela sõdurid Santose sõnul taandunud, ent mitte enne, kui kahe naabri vahel oli tekkinud pingeline olukord.

"Ütlesin (Madurole), et olukord on Colombia jaoks täiesti vastuvõetamatu," ütles Santos pärast oma kaitsejõudude ülematega kohtumist. "Ta kinnitas mulle, et oli andnud korralduse sõduritele taanduda Colombia territooriumilt."

Arauquita linn on strateegiliselt tähtis punkt kahe riigi vahelisel raskesti kontrollitaval piirialal, asudes maanteel, mis ühendab Kariibi merd Vaikse ookeaniga.