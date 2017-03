Venemaa keeldub Eurovisioonil distantsilt osalemast

Skandaalne olukord tekkis pärast tänavuse võistluse korraldajamaa Ukraina otsust okupeeritud Krimmis esinemas käinud Samoilovat riiki mitte lubada.

«Peame distantsilt osalemise pakkumist kummaliseks ja keeldume sellest, sest see läheb absoluutsesse vastuollu kogu ürituse olemusega,» teatas Venemaa ringhäälingu kanal pärast Eurovisiooni pakkumist, mille kohaselt võinuks Samoilova esineda satelliitühenduse vahendusel.

Kanali märkis avalduses, et «(võistluse) üks reegleid... sätestab, et laulu tuleb esitada otse laval».

Samoilova Venemaa esindajaks valinud Pervõi kanal lisas, et reeglite kohaselt on Ukrainal kohustus võimaldada kõigile osalistele sissesõiduviisa ning et Kiievi vastav keeld on rikkunud neid reegleid.

«Usume, et Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) ei peaks leiutama uusi reegleid Venemaa osalejale 2017. aastal ning on võimeline korraldama võistlust vastavalt omaenda korrale,» märkis kanal.

Varem päeval teatas lauluvõistluse Genfis asuv korraldaja EBU, et astub «pretsedenditu sammu» ja pakub Samoilovale võimalust osaleda otse «satelliitühenduse kaudu», mida «ei ole kunagi varem tehtud».

Ukraina kehtestas kolmapäeval kolmeaastase sisenemiskeelu 27-aastasele ratastoolis liikuvale lauljannale seoses ebaseaduslikult Venemaa okupeeritud Krimmi sisenemisega 2015. aastal.

Venemaa väljendas lootust, et Kiiev hindaks oma otsuse ümber.