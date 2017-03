Millal Londoni ründaja Khalid Masood radikaliseerus?

Naabrite sõnul oli Khalid korralik ja viisakas naaber, ta ei olnud vägivaldne, tal oli alati puhas auto ja maja juures olev muru niidetud, edastab The Independent.

Khalid Masood / Stefan Rousseau/AP/Scanpix

Khalid elas oletatavalt kuni möödunud aasta detsembrini Birminghamis Winston Greeni linnaosas tupiktänavas asuvas majas ning siis kolis Londonisse. Politsei leidis Birminghami maja läbiotsimisel viiteid terrorismiplaanile.

Maja Birminghamis, kus Khalid Masood elas / Rui Vieira/AP/Scanpix

52-aastane Masood pani sel nädalal toime rünnaku, milles hukkus viis inimest ja umbes 40 sai vigastada. Hukkunute seas on Briti parlamendihoonet turvanud 48-aastane politsenik, kelle Masood surnuks pussitas. Samuti kaotas elu 75-aastane mees, kes suri eile vigastuste tagajärjel haiglas.

Rünnaku eest võttis vastutuse Islamiriik, samas Briti politsei arvates tegutses ründaja «üksiku hundina« ja nimetatud terrorirühmitus lihtsalt tahab juhtunu enda arvele kirjutada.

Masoodi naabrite ja lähedaste sõnul oli neile suureks üllatuseks, et korralik pereisa terroriakti toime pani. Lisaks tegeles Masood kulturismiga ja teda ei nähtud kandmas riideid, mis vihjaksid ta usule, islamile. Samuti ei katnud ta naine end kinni nagu mosleminaistele kohane.

Masoodi peres on kolm last, kellest kaks vanemat last on kooliealised, kõige noorem on kolmeaastane.

Politsei teatel ei olnud Khalid Masood nooremana islamist, vaid ta sündis Kentis Dartfordis, saades nimeks Adrian Elms ja ta kasvas üksikvanema pojana üles Ida-Sussexis Ryes. Ta sai pisikuritegude eest kaks korda vangistuse ja arvatakse, et ta radikaliseerus vanglas.

Briti julgeolekuteenistusele (MI5) oli Masood varasemast teada, kuna teda seostati äärmusekstremismiga, kuid teda ei peetud otseseks ohuks.

Briti politsei arreteeris Westminsteri silla juhtumiga Londonis ja Birminghamis kaheksa inimest. Birminghamis peeti kinni kaks naist 21-aastane ja 26-aastane ning neli meest vanuses 23,26, 27 ja 28. Londonis arreteeriti eile 39-aastane naine ning täna öösel Birminghamis 58-aastane mees.

Scotland Yard avalikustas, et 1964. aastal Kentis sündinud Adrian Elms (Khalid Masood) sai 1983. aastal kohtulikult karistada, olles siis 18-aastane.

Mees kasutas varjunimesid, mille abil ta end võimude eest varjas ja kuritegusid toime pani. Viimased 14 aastat oli ta korralik kodanik, viimati sai ta karistada 2003. aastal, olles siis 39-aastane, omades ebaseaduslikku külmrelva.

Politsei sõnul on Elms (Khalid) hea näide väikekurjategijast, kellest saab aja ja olukorra muutudes äärmusislamist, kuna ta näeb selles enda jaoks tegevusväljundit.

Uurijate sõnul alustas Elms (Khalid) oma äärmustegevust üsna vanana, olles juba 52-aastane, sest nüüdisajal on terroristid eelkõige 20 -30-aastased.

Islamiusu omaks võtnud mees palvetas sageli Londonis ja Birminghamis asuvates mošeedes ning enne rünnakut külastas mitu korda Londonit, et plaani lihvida.

Masood rentis enne rünnakut Birminghami firmast Enterprise auto, öeldes oma ameti kohta, et ta on inglise keele õpetaja ja jättes sellega endast korraliku kodaniku mulje. Rendifirma tema tausta ei kontrollinud.

Masood, kes jättis endast kõigile hea mulje, pani toime rünnaku, milles hukkus viis inimest. Ründaja sai politsei tulistamises vigastada ja suri hiljem.