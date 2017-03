Londoni linnapea ei reageerinud Donald Trump Jr kriitikale

Khan teatas, et ta ei reageeri Donald Trump Jr poolt Twitteris avaldatud kriitikale, milles ameeriklane tõi esile tema poolr möödunud aastal öeldu, edastab The Independent.

«Ma ei kavatse Donald Trump Jr tviidile vastata, sest viimase 24 tunni jooksul on märgatavalt tähtsamaid asju, millega tegeleda tuleb,» teatas linnapea.

Sadiq Khan / Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

USA presidendi Donald Trumpi kõige vanem poeg viitas oma tviidis kuus kuud tagasi Khani poolt öeldule, et terrorirünnakud on osa tänapäeva suurlinnade elust.

«Kas see on mingi nali?! Londoni linnapea arvates on terrorirünnakud osa suurlinna elust,» kommenteeris Trump Jr, viidates samas Khani varasemale väljaütlemisele.

Donald Trump Jr / JEFF VINNICK/AFP/Scanpix

Khan sõnas 2016. aasta septembris, et suurlinnad peavad olema terrorirünnakuteks valmis ja ta teeb kõik, et tema linn London oleks turvaline.

Trumpid toetajad jagasid agaralt pärast Westminsteri silla rünnakut Trump Jr tviiti Khani ütluse kohta.

Londoni linnapea andis CNNile intervjuu, milles ei maininud Trump Jr tviiti, vaid keskendus Londoni rünnakule ja sellele järgnenule.

«Tean, milline on ohutase Londonis ja mujal Ühendkuningriigis, see tähendab, et selliste rünnakute võimalus on suur. Terroriste ei huvita, kas nad panevad oma julmad teod korda New Yorgis, Londonis, Pariisis, Brüsselis, Istanbulis või Madridis, nende eesmärgiks on kahjustada meie kogukondi, kus inimesed elavad sõbralikult,» lausus Khan.

Linnapea jätkas, et pärast Londoni rünnakut üritatakse võimalikult kiiresti tavapärane elurütm taastada ja just see ärritab terroriste.

«Ma ei luba terroristidel londonlasi kahte leeri jagada ja meie elulaadi hävitada. Seda ei juhtunud minevikus, ei juhtunud nüüd ega juhtu ka tulevikus,» teatas linnapea.

Khan esines ka BBC saates «Today», milles ta samuti ei vastanud Trump Jr kriitikale. Ta selgitas viitega möödunud aasta septembris öeldule, et terrorism ei ole mitte kunagi aktsepteeritav.

Trafalgari väljakul hukkunute mälestamise korraldanud Khani sõnul on London homogenne linn, kus erinevat päritolu ja erinevate uskude esindajad elavad sõbralikult koos.