Mehhikos põgenes maa-aluse tunneli kaudu vähemalt 29 vangi

BBC ja ABC teatasid viitega Tamaulipase osariigi julgeolekuameti pressiesindajale Luis Alberto Rodriguezele, et nüüdseks on tabatud 12 vanglapõgenikku.

Politsei teatel üritasid vangid Tamaulipase osariigi pealinnas Ciudad Victorias autot röövida, kuid autoomanik avas tule ja lasi ühe põgenenud vangi maha.

Uurijate sõnul kaevasid vangid vanglast välja viiva tunneli, mis on 40 meetrit pikk ja viis meetrit sügav. Tunneli algus on vanglahoone taga, kuhu vangid ehitasid tööriistade hoidmise kuur ning see varjas tunneli sissepääsu.

Mehhiko vanglates on aastakümneid probleeme ülerahvastatuse, korruptsiooni ja mõjuvõimsate vangide võimuhaaramistega.

Rodriguezi teatel uuritakse nüüdse põgenemisjuhtumiga seoses 30 Tamaulipase vangla valvurit ning naaberosariikidelt on palutud abi põgenike tabamiseks.

Sõdurid ja ajakirjanikud Mehhiko Tamaulipase osariigi vangla juures / Handout/Reuters/Scanpix

Mehhiko julgeolekuameti pressiesindaja lisas, et 1940. aastatel ehitatud vangla ei vasta enam nüüdisaja nõuetele ning osariigi võimud plaanivad vangla üle kolida tänapäevasematesse hoonetesse.

Tamaulipases ja Ciudad Victorias on aastakümneid tegutsenud Zetase narkokartell, hoides ala ja elanikke oma võimu all.

Üks nädal tagasi põgenesid Mehhiko loodeosa vanglast viis Sinaloa narkokartelli liiget, nende seas ka seda kartelli juhtunud Joaquin El Chapo Guzmani poeg.

Guzman, kes ka ise on mitmel korral vanglast põgenenud, loovutati aasta alguses Mehhiko poolt USAle.