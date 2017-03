Põhja-Korea tümitab Obama asemel nüüd Trumpi

Põhja-Korea riigimeedia kasutas Barack Obama võimuloleku ajal tema kohta üsna negatiivseid väljendeid, kuid tasahilju on sama hakatud kasutama ka Trumpi kohta, edastab The Independent.

Donald Trump / Molly Reilly/SIPA/Molly Reilly/SIPA/Scanpix

Põhja-Korea asjatundjate arvates ei ole selle kinnise riigi juhid veel saanud aru, millises suunas Trump oma poliitlaevukest tüürib ning selle tõttu kompavad nad pinda ja üritavad Trumpi rünnata, et seda teada saada.

USA välisminister Rex Tillerson külastas hiljuti Aasia riike ja see võis anda vihje, milline võib Trumpi administratsiooni Põhja-Korea poliitika olla.

Rex Tillerson / NICHOLAS KAMM/AFP/Scanpix

Tillersoni arvates peab USA muutma varasemat Põhja-Korea poliitikat, kuna USAl ei ole viimase 20 aastaga õnnestunud Põhja-Koread sundida loobuma tuumarelvade arendamisest.

Sellest võtsid kinni Põhja-Korea välisministeeriumi ametnikud, kelle arvates jätkab Trump Obama poliitikat ja võib karmistada Põhja-Koreale määratud sanktsioone.

«Tillerson tunnistas, et USA on Põhja-Korea desarmeerimises läbi kukkunud ja kuulutas Obama kannatlikkusestrateegia lõppu. Siiski kordab Tillerson Obama sõnu ja jätkab vanal viisil,» lausus Põhja-Korea kõrge ametnik oma riigi meediale.

Põhja-Korea võimukandjate sõnul ei karda nad ameeriklastest poliitikuid, kellest suur osa on endised ärimehed, sest Põhja-Koreal on omad vahendid, mida USA vastu kasutada.

«Raketi- ja tuumajõud on «õiglusmõõgad», mis kaitsevad meie sotsialistlikku kodumaad agressiivete välisriikide eest nagu USA. Kui ärimeestest poliitikuteks saanud ameeriklased arvavad, et nad võivad meid hirmutada, siis üsna kiiresti saavad nad teada, milline on meie tegelik jõud,» teatas Põhja-Korea kõrge ametnik.

Põhja-Korea ehk ametliku nimetusega Korea Rahvademokraatlik Vabariik, ei ole Trumpi tegevust vaikselt jälginud.

Enne Tillersoni saabumist Jaapanisse Tokyosse, tegi Põhja-Korea Jaapani merel raketikatsetusi. Kui USA välisminister oli Hiinas, siis katsetas Põhja-Korea uur raketimootorit, mis selle riigi teadlaste sõnul on «revolutsiooniline». Sel nädala toimus Põhja-Koreal veel üks raketikatestus, mis USA ja Lõuna-Korea andmetel läbi kukkus.

Politoloogide sõnul ei ole Trumpi administratsioonil veel kindlat välispoliitikat, mis puudutab Põhja-Koread.

Tillerson rõhutas visiidi ajal, et ta külastab Põhja-Korea naaberriike uurimaks, milline on nende suhtumine ja poliitika Põhja-Korea suhtes. Lõuna-Koreas on poliitiline kriis, kuna president oli sunnitud tagasi astuma. Hiina on Põhja-Korea, kus pidevalt kõigest puudus on, niiöelda eluliiniks ja USAl tuleb ka sellega arvestada.

Poliitikaekpertide sõnul on lääneriigid Põhja-Korea jätkuva agressiivse poliitika ja raketikatsetuste tõttu valvel.