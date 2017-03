Londoni rünnakuga seoses peeti kinni veel kaks kahtlusalust

«Me tegime öösel veel kaks olulist vahistamist,» ütles terroritõrjejuht Mark Rowley.

Üks varem kinni peetud naine lasti vabaks. Praegu on rünnakuga seoses vahi all üheksa inimest.

Eile õhtust alates levisid meedias teated, et Masoodi näol on tegemist Kentist pärit Adrian Elmsiga. Nüüd on Briti politsei avaldanud, et ründaja sünnipärane nimi oli Adrian Russell Ajao.

MIDA SENI TEAME

Ohvrid:

-Ohvrite arv tõusis eile õhtul neljani, kui Londoni haiglas suri rünnakus saadud vigastustesse 75-aastane Leslie Rhodes.

-Kolm varem hukkunud ohvrit olid pussitatud politseiametnik Keith Palmer ja Aysha Frade ning Kurt Cochran, kes surid Westminsteri sillal saadud vigastustesse.

-Neli kannatanut on jätkuvalt kriitilises seisundis.

Ründaja:

-Politsei teatel ei olnud 1964.aastal 25. detsembril sündinud ründaja sünninimi Khalid Masood.

-Politsei kinnitusel on ründaja päris nimi Adrian Russell Ajao ning Masoodi nime võttis ta endale islamiusku pöördudes. Teada on, et ta kasutas mitut valenime

-Masoodil oli mitu kriminaalkaristust- vägivallatsemise, raskete kehaliste vigastuste tekitamise, avaliku korra rikkumiste ja relvade omamise eest. Ta oli viibinud ka vanglas.

-MI5 kahtlustas Briti peaministri Theresa May sõnul Masoodi kunagi vägivaldses äärmusluses, kuid teda ei peetud liikumise keskseks isikuks.

Arreteeritud:

Erinevate politseireidide käigus üle Suurbritannia on praeguseks teadaolevalt arreteeritud üheksa inimest, üks varem arreteeritu vabastati. Selle isiku kohta politsei rohkem infot ei avaldanud.

-39-aastane naine Londonist, keda kahtlustatakse terrorirünnaku ettevalmistamisele kaasa aitamises.

-21-aastane naine ja 22-aastane mees Birminghamist, keda samuti kahtlustatakse terrorirünnaku ettevalmistamisele kaasa aitamises.

-26- aastane naine ja kolm meest vanuses 26-28 Birminghamist, keda kahtlustatakse terrorirünnaku ettevalmistamises.

-58-aastane mees Birminghamist, keda samuti kahtlustatakse terrorirünnaku ettevalmistamises.