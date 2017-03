Galerii: Le Pen kohtus Putiniga

«Me ei taha mingil viisil mõjutada sündmusi, kuid jätame omale õiguse suhelda riigi kõikide poliitiliste jõududega, nagu teevad meie partnerid Euroopas ja USAs,» teatas Putin ja märkis, et Prantsusmaal on käimas väga elav valimiskampaania.

Le Pen aga sõnas, et Moskva ja Pariis kuuluvad jõudude hulka, kes võitlevad pidevat ohtu kujutava terrorismiga tõsimeeli. «Kahjuks ei ole need vaid massi-, vaid ka üksikrünnakud. Te teate, mis juhtus mõne päeva eest Suurbritannias. Arvan, et oleks mõistlik vahetada meie riikide vahel luureteavet,» ütles Le Pen.

Le Pen on Putini pikaaegne toetaja. Läinu kuu alguses teatas Le Pen, et Krimm alati Venemaale kuulunud ja mingit sissetungi ei toimunud, vahendab Independent. Kremli vastu kehtestatud sanktsioone kutsus ta täielikult idiootseteks ja ELi probleemide allikaks.

2014. aastal sai presidendikandidaat Vene pangast üheksa miljoni dollari suuruse laenu.