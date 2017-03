Trump esitas kongressile ultimaatumi

Trump ütles vabariiklastele, et on lõpetanud läbirääkimised osapooltega ning ootab tänasele lükkunud hääletuselt toetust. Ta hoiatas ühtlasi, et kui hääletus peaks läbi kukkuma, jääb Obama reformikava jõusse ja läbikukkumine on teda toetamast keeldunud vabariiklaste süü.

Obamacare’i tühistamine ja uue tervishoiusüsteemi loomine on üks kesksematest Trumpi kampaanialubadustest. Ühtlasi oleks tegemist tohutu poliitilise tagasilöögiga Trumpile, kes peab enda tugevaks küljeks oskust erinevate huvigruppidega leppeid sõlmida.