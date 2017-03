Clinton nimetas vabariiklaste reformi põrumist kõigi ameeriklaste võiduks

Clinton avaldas sel teemal Twitteris mitmeid säutse pärast seda, kui vabariiklased vahetult enne esindajatekoja hääletust oma eelnõu tagasi võtsid.

Clinton ütles muu hulgas, et tegemist oli võiduga kõigile, kes usuvad, et soodus tervishoid on inimõigus. Clinton tõdes samas, et võitlus ei ole läbi.

Lisaks kirjutas Clinton Twitteris inimestest, keda reformi teostumine oleks ebasoodsalt mõjutanud.

CNN-i andmeil oli esindajatekoja spiiker Paul Ryan oma erakonnakaaslastele öelnud, et vabariiklased ei ürita tervishoidu enam selle istungjärgu ajal uuendada.

Tervishoiureformi eesmärgiks oli asendada eelmise presidendi Barack Obama Obamacare'ina tuntud tervishoiusüsteem. Washington Posti andmeil oli president Donald Trump üritanud mõjutada vabariiklasi hääletama ettepaneku poolt, öeldes, et kui praegu menetletav seaduseelnõu ei lähe läbi, siis tema poolest võib Obamacare jõusse jääda.

Obamacare'i tühistamine oli üks vabariiklaste tähtsamaid kampaanialubadusi. Ka Trump lubas oma kampaanias asendada selle parema süsteemiga.