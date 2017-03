USA rahandusminister: Trumpil on täiuslikud geenid

«Tal on täiuslikud geenid. Tal on uskumatu energia ning uskumatult hea tervis,» lausus Mnuchin üritusel, mille korraldas veebikülg Axios.

«Sel kutil on rohkem sitkust kui ükskõik kellel, keda olen kohanud. Ma reisin koos temaga kogu aeg. See on uskumatu,» lisas ta.

Trump ise on uhkustanud korduvalt oma tugeva tervisega ning tema endine isiklik arst Harold Bornstein oli 2015. aastal kirjas öelnud, et Trumpist saaks kõige tugevama tervisega presidendivalimised võitnud isik.