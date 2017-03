Tusk: tõestage, et olete Euroopa liidrid

«Tõestage praegu, et olete Euroopa liidrid, et te suudate hoolitseda selle suure pärandi eest, mille me saime Euroopa integratsiooni kangelastelt 60 aasta eest,» ütles Poola ekspeaminister.

«Euroopa on poliitilise üksusena kas ühtne või ei eksisteeri üldse,» sõnas Tusk.

EL-i 27 liikmesriigi valitsusjuhid kohtuvad ilma Briti peaministri Theresa Mayta ning tähistavad EL-i eelkäijale Euroopa Majandusühendusele aluse pannud Rooma lepingu allkirjastamise 60. aastapäeva.

Suurbritannia lahkumine on üks mitmest ühendust haaranud kriisist koos massimigratsiooni, majandusprobleemide, terrorismi ning populistlike ja natsionalistlike parteide tõusuga.

Blokk peaks vaatama tagasi oma asutamisprintsiipidele, selle asemel, et lasta ennast segadusse viia kavadest, mis näevad ette nõndanimetatud mitmekiiruselist integratsiooni, sõnas Ülemkogu eesistuja.

«Täna uuendame Roomas oma unikaalset vabade riikide liitu, millega alustasid 60 aastat tagasi meie suured eelkäijad,» ütles ta. «Toona ei arutanud nad eri kiirusi, nad ei mõelnud väljapääsude peale, kuid hoolimata lähiajaloo traagilistest tingimustest, panid nad kogu oma usu Euroopa ühtsusele.»

«Ühendus pärast Roomat peaks olema rohkem, kui ta on olnud varem, see peaks olema samade printsiipide ühendus, välise suveräänsuse ühendus, poliitilise ühtsuse ühendus,» ütles ta.

«Ma sündisin täpselt 60 aastat tagasi, ma olen seega täpselt sama vana kui Euroopa Majandusühendus,» sõnas alaline eesistuja.

EL esindas vabaduse ja demokraatia printsiipe, mida Tusk enda sõnul Läänes nägi, elades noore poisina Poolas kommunistliku võimu all.

«Me vaatasime toona kõik Lääne poole, vaba ja ühendava Euroopa poole ja tundsime instinktiivselt, et see oli tulevik, millest me olime unistanud. Kuigi meie vastu saadeti tankid ja sõdurid, elasid need unistused edasi,» lisas ta.

«Ma elasin raudse eesriide taga rohkem kui poole oma elust, seal polnud lubatud isegi nendest väärtustest unistada. Siis eksisteeris tõepoolest kahekiiruseline Euroopa,» sõnas Tusk.