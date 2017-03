Valgevenes vahistati meeleavalduse eel kümneid aktiviste

Miilits võttis piiril vahi alla ka Poolast rongiga kodumaale naasnud opositsiooniliidri Vladimir Neklijajevi. Neklijajev viibib tema naise Olga sõnul kinnipidamisasutuses Brestis.

Inimõigusorganisatsioon Vjasna on viimastel nädalatel jälginud riigis korraldatud vahistamisi ja meeleavaldusi. Rühmituse sõnul blokeeris politsei nende Minski kontorid ja otsib neid läbi.

Politsei lõi ukse lahti, sundis inimesed näoli ja käskis neil sinna jääda, teatas ühendus. 57 inimest peeti kinni, nende seas olid ka välismaa vaatlejad, öeldi avalduses.

Vahistatud toimetati politseijaoskonda.

Täna kella kaheks päeval oli Minskis ja mitmes teises linnas kavandatud opositsiooni meeleavaldus.

Minski tänavatele on tulnud soomustatud sõidukitega suured miilitsajõud, kes on kaasa toonud veekahurid ja automaadid. Võimud on laupäevase meeleavalduse ebaseaduslikuks kuulutanud.

Enne kella kahte oli meeleavalduseks mõeldud väljakul kinni peetud umbes sada protestijat, teatas AFP korrespondent.

Valgevene president Aleksandr Lukašenko on asunud maha suruma meeleavalduslainet, millega protestitakse tema autoritaarse võimu vastu. President ise väitis teisipäeval, et võimud on kinni pidanud kümneid mässulisi, keda rahastatakse välismaalt.

Meeleavaldustel protestitakse valitsuse kava vastu maksustada ametliku töökohata isikuid. Hoolimata Lukašenko otsusest plaani elluviimine edasi lükata, on viimaste aastate suurimad protestid jätkunud.