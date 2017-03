GALERII: Euroopa tähistab Rooma lepingut

Poola pealinnas korraldatud rongkäigu moto oli «Ma armastan sind, Euroopa» ning seal osalesid tuhanded Poola ja EL-i lippe lehvitanud inimesed. Demonstratsioonil avaldati ka halvakspanu Varssavi euroskeptilise valitsuse suhtes.

Meeleavaldus algas EL-i hümni «Ood rõõmule» ühislaulmisega, millele järgnes Poola hümn. Seejärel hakkas rongkäik liikuma ajaloolises vanalinnas asuva kuningapalee poole.

Opositsiooni hinnangul võib konservatiivse Seaduse ja Õigluse (PiS) partei valitsuse tegevus viia Poola lahkumiseni EL-ist.

«Me ei lase ennast Euroopast välja juhtida,» ütles opositsioonilise Nowoczesna esimees Ryszard Petru.

PiS-i hoiak EL-i suhtes ei peegelda tema hinnangul ülekaalukalt EL-i meelese rahva suhtumist, sõnas ta. Hiljutiste arvamusküsitluste järgi toetab EL-i umbes 80 protsenti poolakatest.

Poola valitsus sattus 9. märtsi tippkohtumisel aisana Euroopa Ülemkogu poolakast alalise eesistuja Donald Tuski kandidatuuri vastustades isolatsiooni. Jõuliselt mitmekiiruselisele EL-ile vastu seisev Poola valitsus ähvardas sel nädalal jätta allkirjata Rooma deklaratsiooni, kui selle tekstis Varssavi huve ei arvestata. Eile pärastlõunal teatas Poola valitsus siiski, et aktsepteerib deklaratsiooni.

Poola valitsus eitab soovi EL-ist lahkuda ning väidab, et selle eesmärk on EL-i reformida ja tagada, et suurem osa otsustusõigusest jääks liikmesriikidele.