Juncker: Trumpi retoorika võib viia sõjani Balkanil

Jean-Claude Juncker hoiatas, et Donald Trumpi retoorika võib tuua kaasa konflikti Balkanil, mille on seni ära hoidnud piirkonna Euroopa-suunaline kurss.

Donald Trump on väljendanud heakskiitu Brexitile ja andnud Suurbritanniale mõista, et neid ootab soodne kaubanduslepe, mis võib omakorda ahvatleda ka teisi riike EL-ist välja astuma.

Juncker hoiatas USA asepresident Mike Pence`i, et ta ei julgustaks ka teisi riike lahkuma.

«Ära keelita teisi lahkuma, kuna Euroopa Liidu kokkuvarisemise korral tuleb meil Lääne-Balkanil uus sõda. Selle Euroopa osa ainuke võimalus on jääda Euroopa kursile,» sõnas Juncker intervjuus Financial Timesile.

«Kui me nad – Bosnia ja Hertsegoviina, Serblaste Vabariigi, Makedoonia, Albaania ja kõik need riigid – omapäi jätame, siis tuleb meil jälle sõda,» lisas ta.

Brüsseli visiidi ajal lausus Pence, et tema ja Trump tegutsevad Euroopa Liiduga koostöö parandamise nimel, kuid Euroopa liidrid on neid kommentaare skeptiliselt võtnud.

Eile sõnas Juncker, et Brexit on läbikukkumine ja tragöödia, kuid lisas, et lahkumisprotsess saab sellegipoolest olema sõbralik ja aus.