Erdoğan: oleks lihtsam, kui EL Türgi kandidatuuri tagasi lükkaks

Türgi ja EL-i niigi pingelisi suhteid on viimastel kuudel teravdanud Türgi 16. aprilli referendum presidendi volituste laiendamise üle. Mitu Saksa omavalitsust ning Hollandi valitsus ei andnud Türgi ministritele luba korraldada oma territooriumil elavatele türklastele kampaaniaüritusi.

«Mida? Kui 16. aprillil tuleb "jah", kas siis ei võta nad meid Euroopa Liitu? Oh, kui nad vaid annaks meile selle otsuse! See teeks meie töö palju kergemaks,» ütles Erdoğan Antalyas kampaaniaüritusel.

Ükski EL-i kõrge liider pole öelnud, et presidendi volituste laiendamise heakskiitmine Türgi referendumil tähendaks Ankara liikmesuspürgimuste lõppu.

Türgi president ütles laupäeval, et 16. aprill on murdepunkt. «Me asetame selle (Türgi-EL-i) teema lauale, sest Türgi ei ole poksikott,» lausus ta, andes mõista, et Ankara võib vaadata üle oma suhted Brüsseliga.

Euroopa Parlamendi Türgi raportöör Kati Piri kirjutas varem sel nädalal ajakirjas Politico, et kui enamik Türgi valijaid kiidab põhiseadusmuudatused heaks, «peab Euroopa Parlament hindama, kas riigi uus valitsemisstruktuur vastab EL-i Kopenhaageni kriteeriumitele».

Kui türklased põhiseadusmuudatused heaks kiidavad, saab Türgist presidentaalne riik, kus riigipeal on ulatuslikud volitused.

Valitsuse hinnangul on see poliitilise stabiilsuse jaoks vajalik ja väldiks hapraid koalitsioonivalitsusi, kriitikud kardavad, et see viib diktatuurini.

Erdoğan on korduvalt süüdistanud mitut EL-i riiki, teiste seas Saksamaad «natslike meetmete» kasutamises. EL-i liidrid on Türgi presidendi retoorika hukka mõistnud.

«Seni kuni te kutsute mind diktaatoriks, jätkan teid fašistiks, natsiks hüüdmist,» lausus Erdoğan.

Teine tundlik teema on surmanuhtluse võimalik taastamine Türgis. «Mida? Kui surmanuhtlus taastatakse 249 tapetud inimese eest, pole Türgil kohta Euroopas. Oh, siis olgu nii!», sõnas Erdoğan.

Euroopa Liit on hoiatanud, et surmanuhtluse taastamine tähendaks Türgi liitumiskõneluste lõppu. Türgi keelustas surmanuhtluse 2004. aastal osana püüdlustest täita EL-i liikmesuskriteeriume.

EL on olnud teravalt kriitiline Türgi valitsuse õigusriiki piiravate sammude suhtes pärast juulikuist nurjunud riigipööret.