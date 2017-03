Allikas: elektroonikakeelu aluseks oli katse paigaldada pomm iPadi

USA ja Suurbritannia otsus keelustada osadel Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika lendudel elektroonikaseadmetega lennukisse sisenemise oli reaktsioon seni avalikustamata kavatsusele toimetada lennukisse lõhkeaineid täis iPad.

Julgeolekuallikas väitis, et USA ja Suurbritannia otsus sülearvutist väiksemad elektroonikaseadmed lendudel keelata ei ole ajendatud ainult ühest kindlast juhtumist, vaid erinevate tegurite koosmõjust.

Allika sõnul oli üks otsuse vastuvõtmise ajend juhtum, kus lennukisse üritati toimetada lõhkeaineid täis iPad, mis oli tegeliku seadmega äravahetamiseni sarnane. Juhtumi kuupäeva, riiki ja algatajat allikas ei avalikustanud.

Intsident kinnitas julgeolekuagentuuride kartusi, et islamistlikud rühmitused on leidnud uusi mooduseid lõhkeainete lennukitesse toimetamiseks. Eelnevalt on katsetatud kingapommide ja aluspesu sisse peidetud lõhkeainetega.