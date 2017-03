Hamas sulges Gaza peamise piiriületuspunkti Iisraeliga

Hamasi siseministeeriumi teatel jääb Erezi piiriületuspunkt tähtajatult suletuks mõlemal suunal.

Relvastatud isikud tapsid reedel Gaza sektoris Hamasi ametiisiku, kelle Iisrael 2011. aasta vangidevahetuse käigus vabastas, teatas Palestiina enklaavi siseministeerium.

Hamasi võimu all oleva Gaza sektori siseministeeriumi kõneisik Iyad al-Bozum ütles üksikasju täpsustamata, et juhtunu osas on algatatud uurimine.

Hamasi teatel tulistati Faqhat neli korda pähe summutatud püstoliga. Islamiliikumine süüdistab tapmises Iisraeli.

Samuti kontrollivad Hamasi võitlejad mitmetes Gaza kontrollpunktides autojuhtide dokumente, kahtlustades rünnakus osalemises kohalikke kollaborante.