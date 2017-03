IS andis Raqqa elanikele puruneva tammi tõttu evakueerimiskäsu

Islamistide sõnul on koalitsiooni õhurünnakud nõrgestanud Tabqa tammi, mis asub Raqqast umbes 40 kilomeetrit läänes, ning veetase tammi taga tõuseb.

IS hõivas Raqqa Süüria mässulistelt 2014. aastal ning praegu on see isehakanud islamikalifaadi pealinn.

Tsiviilelanikud hakkasid linnast lahkuma keskpäeva paiku, ütlesid aktivistid.

USA-juhitav koalitsioon ei olnud kommentaariks koheselt kättesaadav.

Süüria opositsioonirühmitused on kutsunud koalitsioonijõude lõpetama Raqqas ja selle ümbruses elurajoonide ründamise.