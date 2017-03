USA kindral nimetas Mosuli tsiviilohvreid kohutavaks tragöödiaks

"Me uurime juhtunut väga põhjalikult, et kindlaks teha, mis seal täpselt juhtus ja rakendame erakorralisi meetmeid, et tsiviilohvreid vältida," lubas kindral.

USA juhitav koalitsioon teatas laupäeval, et andis õhulöögi Mosuli lääneosas, kus väidetavalt hukkusid õhurünnakus kümned tsiviilisikud.

"Õhurünnaku andmete esialgne analüüs näitab, et koalitsioon ründas Iraagi julgeolekujõudude palvel Islamiriigi võitlejaid ja varustust 17. märtsil Mosuli lääneosas asukohas, mis vastab väidetele tsiviilohvritest," teatas sunniitliku äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastane koalitsioon avalduses.

Niineve provintsi ametnikud teavitasid varem, et viimastel päevadel on Mosuli lääneosas õhurünnakutes hukkunud kümneid inimesi, sest IS kasutab tsiviilisikuid inimkilbina.

Mosulis korraldavad IS-ile õhurünnakuid nii USA juhitava koalitsiooni kui ka Iraagi sõjalennukid.

Iraagi brigaadikindrali sõnul on õhulöögid tekitanud purustusi rohkem kui 27 kortermajale, millest kolm on täielikult hävinud.

Anonüümsust palunud ohvitseri sõnul korraldati õhurünnakud pärast seda, kui IS üritas rünnata sõjalennukeid ja ründas Iraagi vägesid snaipritulega.

ÜRO teatel on Mosuli lääneosas endiselt umbes 600 000 inimest, kellest 400 000 on "lõksus" selle vanalinnas piiramist meenutavates tingimustes.