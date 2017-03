Video: Austraalias Queenslandis anti tsüklonihoiatus

Meteoroloogide teatel peaks nimetatud tsüklon veelgi võimenduma kui ta homme varahommikul kohaliku aja järgi Queenslandi jõuab, edastab BBC.

Osa elanikke keeldus kodust lahkumast, kuigi nende kodud jäävad ohualasse.

Politsei ja päästetöötajad teavitamas elanikke evakueerumise vajadusest / Stringer/Reuters/Scanpix

Queenslandi peaminister Annastacia Palaszczuki sõnul on nüüdne tsüklon võrreldav 2011. aastal Queenslandi tabanud tsüklon Yasiga ning elanikel tuleks elukohast mõneks ajaks lahkuda.

«Võimalus õigel ajal lahkuda kahaneb iga hetkega. Seega palun kõiki ohualas elavaid inimesi alluda võimude korraldusele ja evakueeruda. Tegemist on turvameetmetega, et teie ja teie pered ellu jääksid,» teatas Palaszczuk.

Austraalia Queenslandi elanikud valmistuvad tsüklon Debbie saabumiseks / Stringer/Reuters/Scanpix

Meteoroloogide andmetel jõuab tsüklon Debbie Queenlandi alale teisipäeval kella 07.00 paiku kohaliku aja järgi mingis paigas 265 kilomeetrisel lõigul, mis ulatub Townsville’ist Proserpine’ni.

Queenlandi osariigi meteoroloogiameti juhi Bruce Gunni sõnul on keeruline ennustada täpset paika, kuhu tsüklon saabub.

Gunni sõnul võib tsüklon tuua rannaaladel kaasa kõrgel lained, mis ulatuvad kuni kaheksa meetrini ja madalamate alade üleujutused.

Meteoroloog lisas, et Whitsunday puhkusesaarel on tuule kiirus juba 100 kilomeetrit tunnis ja merel on kõrge lainetus. Queenslandi politseijuhi Ian Stewarti teatel leidis seal halbade ilmaolude tõttu aset raske liiklusõnnetus, milles sai vigastada turist.

Palaszczuki teatel võidakse vajadusel tänase päeva jooksul evakueerida veel 2000 inimest, kelle kodud jäävad ohupiirkonda.

Austraalia Queenlsandi elanik valmistumas tsükloni saabumiseks / Stringer/Reuters/Scanpix

Queenlandi võimud sulgesid enne tsükloni saabumist 102 kooli, 81 lasteaseda ja kaks sadamat.

Mitmel pool panid kohalikud liiva kottidesse, et oma maju liivakottide abil üleujutuse eest kaitsta.