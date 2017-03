Mehhiko katoliku kiriku sõnul on Trumpil müüri ehitada aitavad mehhiklased riigireeturid

Mehhiko katoliku kirik mõistis USA piiritara projekti materjalide ja tööjõuga varustada soovivad firmad ja nende omanikud hukka, edastab Yle.

Katoliku kiriku esindajate teatel on mitmed firmad, mis saavad tarnida ehitusmaterjale nagu tsementi, telliseid, valgustust ja muud vajalikku, näidanud üles soovi sõlmida USA võimudega lepinguid.

«Iga Mehhiko firma, mis plaanib investeerida müürifanaatikust USA president Trumpi projekti, on moraalitu ning nende firmade omanikud ja osanikud on riigireeturid,» teatasid Mehhiko katoliku kiriku esindajad.

Mehhiko-USA piir vaadatuna Mehhikost Tijuanast / EDGARD GARRIDO/REUTERS/SCANPIX

Katoliku kiriku arvates peaks Mehhiko valitsus sekkuma ja keelama neil firmadel USA aitamine. Samas ei ole piirimüüri rajamisel osaleda tahtvate Mehhiko firmade täpne arv teada.

Mehhiko majandusminister Ildefonso Guajardo kohtus möödunud nädalal Mehhiko terasefirmade juhtidega ja teatas siis, et kui need firmad soovivad osaleda USA-Mehhiko piirimüüri ehitamisel, siis neile takistusi ei tehta, kuid nad võivad selle tõttu sattuda mehhiklaste viha alla.

Mehhiko valitsus ja mehhiklased üldiselt on selle piirirajatise vastu, kuna nende arvates on see mehhiklasi solvav ja tegelikult ei takista illegaalide USAsse minemist.