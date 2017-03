Tuhanded austraallased põgenevad tormi eest

Austraalia meteoroloogiabüroo esindaja Michael Paech ütles, et tsüklon Debbie liigub homme hommikul üle Queenslandi osariigi ranniku. Tema sõnul tugevneb Debbie teise kategooria tormiks.

Queenslandi valitsusjuht Annastacia Palaszczuk lausus, et regioonis pole nii tugevat tormi kunagi kogetud ja sellepärast rakendatakse õnnetuste ärahoidmiseks kõiki meetmeid.

Elanikke on hoiatatud, et valmistutaks samalaadseks tormiks nagu 2011. aastal katuseid rebinud tsüklon Yasi.

«Torm on vägev. Sellega kaasnevad tohutud tuulepuhangud ja meie peamine mure on see, et peredel poleks ohtu,» muretses Palaszczuk, kelle hinnangul on tõenäolised voolukatkestused ja tõsised kahjud hoonetele.

Praeguseks on evakueeritud 3500 inimest, veel 2000 on kavas viia ära tänase päeva jooksul. Suletud on rohkem kui 100 kooli ja kohalikud sadamad.