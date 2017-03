Põgenevad Iraagi vanemad uimastavad oma lapsi

«Perekonnad põgenevad sageli öösiti või varahommikul ning peavad oma lastega koos jalutama,» räägib Rahvusvahelise Migratsiooniameti esindaja Hala Jaber. «Lapsed väsivad ära ja kui nad hakkavad nutma, on see väga keeruline,» jutustab ta.

Jaberi sõnul lastakse põgenemast tabatud mehed maha, naised seotakse aga õues kinni ja jäetakse hoiatuseks välja külma kätte. Tema andmeil kasutavad paljud pered meetodit, kus kleebivad oma laste suud kinni – või söödavad neile sisse vaaliumi või rahusteid, et need püsiksid vaikselt ning ei reedaks neid terroristidele.

Jaber ütleb, et on kuulnud sarnaseid lugusid ka teiste kohtade kohta Iraagis, mis elavad ISISe võimu all.

«Vanemad andsid lastele unerohtu, et võitlemine neid ei hirmutaks – samuti siis, kui nad üritasid öisel ajal tähelepanematuks jääda,» jutustab koos 27 inimesega põgenenud teismeline Noor Muhammed. Tema perekonnas olnud see tavapärane praktika.