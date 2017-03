Itaalias mõisteti vägistaja õigeks, sest naine ei karjunud

Torino kohus leidis läinud kuul, et rünnaku alla sattunud naise lausutud «aitab» polnud piisav reaktsioon tõestamaks, et ta tegelikult ka vägistati. Väidetav ohver peab nüüd hoopiski silmitsi seisma laimusüüdistusega.

«Juhtuvast hirmul naist ei saa karistada tema reaktsiooni eest,» sõnas Itaalia parlamendiliige Annagrazia Calabria.

Torino haiglates töötanud väidetav ohver sõnas, et mees oli teda vahekorda sundinud ähvardusega ta vastasel korral tööst ilma jätta.

«Mõnikord piisab vaid «ei» ütlemisest. Võib-olla ma ei kasutanud jõudu ja vägivalda, mida ma oleksin pidanud kasutama. Ma lihtsalt tardun, kui mu vastaseks on keegi minust tugevam,» sõnas väidetav ohver kohtule. Naist oli lapsena korduvalt kuritarvitanud tema isa.

Süüdistatav tunnistas, et oli naisega seksuaalvahekordades olnud, kuid sõnas, et need leidsid aset mõlema poole nõusolekul.