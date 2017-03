Le Pen: kui prantslased ei toeta eurost loobumist, lahkun ametist

Le Pen kordas usutluses raadiojaamale Europe 1, et kavatseb presidendiks saades panna euroala liikmesuse rahvahääletusele. Toetus euroalale näitaks tema sõnul, et prantslased toetavad Euroopa Liidu peale surutud valitsussüsteemi ning et 70 protsenti tema plaanidest ei oleks võimalik ellu viia.