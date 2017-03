Leedu välisministeerium nõuab kõikide Vene meeleavaldajate vabastamist

Ministeerium rõhutas, et sadade kinnipeetute seas oli ka üks Vene opositsiooni juhte, korruptsioonitõrjefondi asutaja Aleksei Navalnõi ning tema lähikondlased.

«Kutsume Venemaa võime üles vabastama koheselt kõik kinnipeetud. Lisaks soovime, et Venemaa kodanikke, kes soovivad kasutada oma koosolekuvabaduse ja arvamuse avaldamise õigust, ei takistataks selles. Need ja muud kodanike põhiõigused ja -vabadused, mis on kinnistatud Venemaa põhiseaduses ja mida Venemaa on rahvusvahelisel tasemel lubanud austada, tuleb tagada ja neid ei tohi piirata,» edastas välisministeerium.

Nädalavahetusel tulid Moskvas ja teistes Vene linnades Navalnõi kutsel korruptsiooni vastu meelt avaldama tuhanded inimesed. Paljudes linnades ei olnud meeleavaldustel võimude luba ning osalejaid peeti kinni.

Eile võeti arreteeritud Navalnõile mõisteti täna Moskva Tveri halduskohtus trahv ja 15 päeva haldusaresti.