Islamiriik avaldas Iraani ähvardava video

36-minutiline video "Farsi maa: eilsest tänasesse" avaldati IS-i sotsiaalkanalite kaudu Iraagi Diyala provintsis.

Maskis mees suunas videos oma läkituse otse Iraani kõrgeimale juhile ajatolla Ali Khameneile.

"Oo, Khamenei, sa neetud inimene, kes sa kontrollid niinimetatud Iraani islamirežiimi, võid olla kindel, et varsti hävitame sinu maja nii nagu selle siin," ütles ta, viidates rusudele enda selja taga.

Videos näidatakse ka mitme kinnivõetud sõduri hukkamist pea mahalõikamisega. Üks neist kandis "Ya Hossein" märki, mis viitas sellele, et ta oli šiiavõitleja.

Iraan, kus enamus elanikest on šiiad, on Süüria ja Iraagi valitsuse peamine toetaja võitluses IS-i ja teiste sunnimässuliste vastu. Teheran on saatnud Damaskusele ja Bagdadile appi võitlejaid ja sõjalisi nõuandjaid.

IS ja teised äärmuslased peavad šiiasid usust taganejateks ning videos süüdistatakse iraanlasi sunnide tagakiusamises juba mitmeid sajandeid kuni kaasajani välja.

"Me vallutame Iraani ja anname selle tagasi sunnimoslemite rahvale nii nagu vanasti," ütles teine mees videos.

Videos kritiseeriti Iraani ka lepliku suhtumise eest juutidesse.